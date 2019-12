Wat is de ViewSonic ViewPad 7?

De ViewPad 7 heeft een 7" aanraakgevoelig, multi-touch scherm met een resolutie van 800 x 480 pixels. Op deze tablet heeft de fabrikant versie 2.2 van Google's mobiele besturingssysteem Android geïnstalleerd. Zowel aan de voorkant (0,3 Megapixels) en de achterkant (3 Megapixels) zit een webcam. De ViewPad 7 kan overweg met draadloze netwerken (geen 802.11n) en Bluetooth. Het is tevens mogelijk om te bellen en navigeren met de ViewSonic 7.

Het kloppend hart van de ViewPad7 is een 600 MHz processor in combinatie met 512 MB intern geheugen. Aan de buitenkant zit o.a. een usb-aansluiting, waarmee het product ook kan worden opgeladen, een ingang voor een hoofdtelefoon en een micro-SD kaart (8 GB meegeleverd). De ViewPad 7 heeft een afmeting van 179mm x 110mm x 11.5mm en weegt 375 gram. De tablet wordt standaard geleverd in een handige beschermhoes.

ViewPad 7: review

Formaat en scherm

De tablet is compact: Hij past net in een jas of broekzak. De schermresolutie valt tegen: Websites passen vaak niet, HD beelden worden in een lagere resolutie getoond en omgevingslicht reflecteert hinderlijk. De ViewPad 7 voelt zeer degelijk en solide aan, is prima afgewerkt maar wel wat zwaar.

Handige extra's

Bij de ViewPad 7 wordt zowel een 8 GB micro-SD kaart als handige beschermhoes geleverd. Tevens is er standaard een antivirus app geïnstalleerd.

Besturingssysteem en handleiding

Het besturingssysteem, Android 2.2 is in te stellen in het Nederlands en werkt prettig en soepel. Vergeleken met de iPad is navigeren iets lastiger. Bovendien toont het menu en de navigatie nog wel eens technische schermen of zinnen. Een summiere, maar duidelijke meertalige, papieren snelstartgids mee.

Google account

Wil je volledig gebruik maken van alle mogelijkheden, dan moet je een Google (Gmail) account hebben. Deze kan je bij ingebruikname invoeren of aanmaken.

Accuduur

ViewSonic claimt dat de ViewPad 7 bij gemiddeld gebruik tussen de 6 - 7 uur meegaat op een volle acculading, in de praktijk is dat minder: rond de 4-5 uur. Dit is echter nog altijd langer dan de meeste notebooks.

Conclusie

De ViewPad 7 is een handzaam en solide tablet met enig overgewicht. Het scherm valt wat tegen, maar dit wordt enigszins gecompenseerd door een meegeleverd SD-kaartje en handige beschermhoes. Android 2.2 in combinatie met een antivirus app, is een prima basis om op te werken. Voor €70 meer heb je echter al een Apple iPad.

Pluspunten

Handig formaat;

Solide bouw en afwerking;

8 GB geheugenkaartje meegeleverd;

Ingang voor sim-kaart;

Handige beschermhoes;

Antivirus app is al geïnstalleerd;

In te stellen op Nederlandse taal;

Inclusief Nederlandse snelstartgids.

Minpunten

Aan de zware kant;

Lage schermresolutie;

Soms technisch taalgebruik;

Google account noodzakelijk;

Reflecterend scherm.

Tablet pc's vergelijken?

