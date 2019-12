Werkgeheugen laptop en desktop pc

Het werkgeheugen bepaalt mede hoe snel je laptop of desktop pc is als je veel programma’s tegelijk open hebt staan. Een laptop met te weinig werkgeheugen werkt al traag bij de eerste de beste internetpagina en is voor niemand prettig. Maar te veel werkgeheugen is zonde van je geld. Hoeveel GB’s zijn genoeg?

Wat is het werkgeheugen?

Samen met de processor en de harde schijf of SSD bepaalt het werkgeheugen de snelheid van je laptop of pc. Het slaat tijdelijk informatie op over de programma’s en bestanden die je opent, en zorgt dat je deze naast elkaar kunt gebruiken. Hoe meer geheugen, hoe meer programma’s de computer tegelijk aankan. Een goed voorbeeld is de internetbrowser. Bij onvoldoende werkgeheugen zal de laptop erg traag worden als je te veel tabbladen open hebt staan.

Hoeveel heb je nodig?

De meeste laptops en desktop pc's hebben minimaal 4 GB aan werkgeheugen. Dat is over het algemeen genoeg. Bij af en toe internetten, e-mailen of tekstverwerken blijft je laptop soepel lopen, zo lang je het maar niet allemaal tegelijk doet. Als je bijvoorbeeld regelmatig veel internettabbladen open hebt staan (meer dan 10), dan is 4 GB te weinig. Voor de wat meer fanatieke gebruikers heeft een laptop of pc met 6 of 8 GB daarom de voorkeur.

We zien soms ook hele goedkope laptops met 2 GB aan werkgeheugen. Dat is wat ons betreft altijd onvoldoende en voor elke gebruiker te weinig, ongeacht je gebruik. Aan de andere kant is meer dan 8 GB zelden zinvol. Dat is alleen relevant voor heel intensieve gebruikers, die daarnaast ook zeer veel processorkracht vereisen. Lees meer over laptopgebruik en soorten laptops.

Uitbreidbaar geheugen

Laptopgeheugen bestaat uit 1 of meerdere geheugenbanken, grofweg ter grootte van een halve bankpas. Die met een kliksysteem vastzitten op het moederbord van de laptop. Je kunt het er relatief makkelijk uithalen en vervangen. Maar je kunt er vaak ook een bankje bijzetten en bijvoorbeeld het geheugen upgraden van 4 GB naar 8 GB. Bij een trage laptop kan zo’n upgrade een zinvolle snelheidswinst opleveren.

Het geheugen upgraden kan echter alleen als er nog plek vrij is voor meer werkgeheugen en dat is niet bij alle laptops het geval. Om erachter te komen of je het werkgeheugen kunt uitbreiden, zoek je bij de specificaties van de laptop naar de maximale werkgeheugengrootte of ‘geheugen uitbreidbaar tot’.

Desktopgeheugen bestaat uit reguliere DIMM-reepjes. Het enige relevante verschil met SO-DIMM is dat DIMM-geheugen fysiek wat groter is.Bij desktop pc's is het geheugen meestal eenvoudig uit te breiden en zijn hier ook meer sloten voor beschikbaar

Geheugen upgraden

Je kunt het geheugen van je laptop of pc laten uitbreiden door een reparatiebedrijf of de winkel waar hem hebt gekocht. Maar je kunt het natuurlijk ook zelf doen. Dan ben je waarschijnlijk goedkoper uit. Bij verschillende webwinkels kun je SO-DIMM (laptop) of DIMM (desktop) geheugen los kopen voor een paar tientjes.

Zorg daarnaast dat je het juiste type geheugen koopt. Kijk naar de specificaties die op het huidige werkgeheugen staan. Om helemaal zeker te zijn koop je hetzelfde geheugen, van hetzelfde merk. Kun je die niet vinden, neem er dan in ieder geval met dezelfde grootte en hetzelfde type (meestal DDR4 of DDR3 en anders DDR2 of DDR3L).

Het geheugen is meestal het eerste dat je tegenkomt bij het openschroeven van de onderkant van de laptop. Bij sommige laptops is er zelfs een apart klepje op de behuizing waar het werkgeheugen achter zit. Via het eenvoudige kliksysteem plaats je het nieuwe reepje.

Bij desktops moet je de kast openen, waarna het vaak even zoeken is naar het geheugen. Op de meeste pc's zit het werkgeheugen vlak naast de grote koeler van de processor. Ook hierbij kun je via een kliksysteem een nieuw reepje plaatsen.

