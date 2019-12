Microsoft Windows 8.1 Preview

Eerste indruk|Microsoft zal 17 oktober beginnen met het beschikbaar stellen van de Windows 8.1 update voor Windows 8 gebruikers. Wij probeerden alvast de preview-versie. Wat is er nieuw in Windows 8.1?

Windows 8.1 Preview

Het vertrouwde bureaublad met startknop kennen Windows-gebruikers al 18 jaar. Gedurende die tijd zijn gebruikers helemaal gewend geraakt aan het gebruik van de startknop en zijn menu waar hij snel toegang geeft tot alle programma’s, instellingen en de zoekfunctie.

Na de release van Windows 8 kwam er dan ook veel kritiek op Microsoft. Windows 8 start namelijk standaard op in een geheel nieuwe omgeving met tegels, achter één van de tegels zit het bureaublad verborgen. Eenmaal op het bureaublad aangekomen ontdekten gebruikers dat 'hun' startknop geheel was verdwenen.

Microsoft brengt binnenkort Windows 8.1 als gratis update voor alle Windows 8 gebruikers. Wat zijn de opvallende vernieuwingen en heeft Microsoft geluisterd naar de kritiek?

De terugkeer van een oude bekende?

Het is waar, Microsoft heeft de startknop teruggebracht op zijn vertrouwde plek links onderin. Als je er op klikt kom je er al snel achter dat de startknop niet meer dezelfde functie heeft als vroeger. De knop doet hetzelfde als de Windows-toets op je toetsenbord. Dit houdt in dat je via de knop schakelt tussen het startscherm (met tegels) en de laatst geopende tegel (bijvoorbeeld het bureaublad of Xbox Music).

Daarnaast is de startknop alleen continu zichtbaar op het bureaublad; in het startscherm verschijnt de knop als je er met je cursor (muispijltje) bij in de buurt komt. Wel kom je nu iets makkelijker in een handig menu door met de rechtermuisknop op de startknop te klikken. Via dit menu kom je onder andere snel bij de verkenner, het configuratiescherm en afsluitopties.

Het menu is (en was al in Windows 8) ook te benaderen via de toetsencombinatie Windows-toets + X.

Direct naar het bureaublad?

Vanaf Windows 8.1 is het mogelijk om na het starten van de computer direct op het bureaublad te komen in plaats van het startscherm met de gekleurde tegels. Deze optie staat standaard uit. Wil je dit instellen, handel dan als volgt:

Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk (onderin het bureaublad).

Klik vervolgens op eigenschappen.

Klik daarna op navigatie.

Nu zie je een menu met de naam startscherm. Hier vink je de optie aan: Ga naar het bureaublad in plaats van het startscherm als ik inlog. (Mogelijk zijn de termen in het Nederlands iets anders. De geteste previewversie is Engelstalig).

In dit menu kun je ook andere handige opties aanvinken, zoals een optie waardoor je de achtergrond van je bureaublad ook in het startscherm ziet en een optie waardoor je via de startknop niet direct naar de tegels gaat maar juist naar de (meest gebruikte) apps.

Verbeterde zoekfunctie

De zoekfunctie is uitgebreid. Je zoekopdracht wordt automatisch uitgevoerd op de computer zelf (ook binnen apps en documenten) en op het internet. Het is dus eenvoudiger geworden om dingen te vinden die je zoekt.

SkyDrive

Bestanden worden standaard opgeslagen op internet in SkyDrive, een clouddienst van Microsoft. Hierdoor heb je overal toegang tot je bestanden. Mocht je dit niet willen dan kun je ervoor kiezen om de bestanden op je computer zelf op te slaan.

Andere vernieuwingen

De update brengt nog vele andere vernieuwingen die niet direct zichtbaar zijn, hieronder een greep uit die vernieuwingen:

Ondersteuning voor verschillende schermverhoudingen (in ieder geval 4:3, 16:9 en 16:10) zodat Windows 8.1 ook goed kan worden weergegeven op schermen met een andere verhouding dan een standaard monitor (zoals tablets).

Touchpad-opties uitgebreid. Je kunt bijvoorbeeld uitschakelen dat de Charm-bar (de balk aan de rechterkant van je scherm met onder meer de startknop) automatisch wordt getoond na een veeg op je touchpad.

Het toetsenbord dat op het aanraakscherm wordt getoond voorspelt wat je typt en toont op basis daarvan suggesties (net zoals op je smartphone).

Een optie om op je lock-screen (vergrendelscherm) een diavoorstelling van je afbeeldingen te tonen.

Vanaf Internet Explorer 11 worden alle instellingen, browsergeschiedenis, favorieten en tabbladen gesynchroniseerd met de cloud zodat je ze op elk ander Windows 8.1-apparaat kunt benaderen.

App-updates kunnen voortaan automatisch op de achtergrond worden gedownload.

De tegels van het startscherm kunnen 4 x zo groot of zo klein worden ingesteld dan nu maximaal mogelijk is in Windows 8.

Voorlopige conclusie op basis van een Preview-versie

Windows 8.1 biedt een aantal handige vernieuwingen en de (veelgevraagde) startknop is terug, maar de werking is niet gelijk aan die van de traditionele startknop. Ook biedt de update de mogelijkheid om direct te starten met het bureaublad zoals in voorgaande Windows-versies het geval is. Verder vallen de verbeterde SkyDrive en de zoekfunctie positief op.

De update naar Windows 8.1 zal (de meeste) mensen met een afkeer voor Windows 8 niet over de streep trekken. Voor huidige Windows 8-gebruikers is het een gratis update die het besturingssysteem gebruiksvriendelijker maakt.

Windows 8.1 is een nieuwe versie van Windows 8 het nieuwste besturingssysteem van Microsoft. De update is gratis voor Windows 8-gebruikers en zal vanaf 17 oktober worden aangeboden.

De systeemeisen voor Windows 8.1 zijn gelijk gebleven aan die voor Windows 8:

een processor (rekeneenheid) van 1 GHz of sneller;

minimaal 1 GB werkgeheugen (32-bits versie);

minimaal 2 GB werkgeheugen (64-bits versie);

minimaal 16 GB beschikbare ruimte op de harde schijf (32-bits versie);

minimaal 20 GB beschikbare ruimte op de harde schijf (64-bits versie);

de grafische kaart moet Microsoft DirectX 9 ondersteunen.

De Preview-versie was al eerder beschikbaar en deze hebben we geprobeerd op een laptop. Wil je weten wat we ervan vinden? Lees dan de Windows 8.1 Preview.