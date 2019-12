Zoeken met Bing is niet verplicht op 'Windows met Bing-laptops'

De laatste tijd komen we regelmatig laptops tegen met daarop 'Windows met Bing' geïnstalleerd. Voorbeelden hiervan zijn de Dell Inspiron 15 3000 en de Acer Aspire ES1-511-C08F.

Wie zo’n laptop koopt merkt dat zoekopdrachten standaard worden afgehandeld door zoekmachine Bing. Veel mensen geven echter de voorkeur aan een andere zoekmachine. Misschien denk je dan dat je 'Windows met Bing-laptops' moet vermijden omdat je bang bent dat je verplicht Bing moet gebruiken. Gelukkig is dat niet het geval.

Zoekmachine instellen

Je kunt de standaard zoekmachine wijzigen via de instellingen van Internet Explorer 11. De wijziging wordt doorgevoerd op zowel het bureaublad als de aanraakvriendelijke tegelomgeving (voorheen bekend als 'Metro').

Op het moment van schrijven is er ondersteuning voor de zoekmachines Google, Ixquick, DuckDuckGo en anderen. Maar de ene zoekmachine is eenvoudiger toe te voegen dan de andere. Google en Ixquick zijn eenvoudig te vinden, maar voor DuckDuckGo moesten we meer moeite doen.

Stappen

Hoe verander je de standaard zoekmachine? Volg deze stappen:

Ga naar het bureaublad.

Open Internet Explorer 11.

Klik in de adresbalk op het pijltje omlaag (naast het vergrootglas).

Klik op 'Toevoegen', daarna opent www.iegallery.com waar je invoegtoepassingen kunt kiezen.

Klik op de zoekmachine die je wil gebruiken of gebruik het zoekvenster als jouw zoekmachine er niet standaard tussen staat.

Klik op 'Toevoegen aan Internet Explorer', er verschijnt een venster 'Zoekmachine toevoegen'.

Vink het hokje aan 'Als standaardzoekmachine gebruiken' en klik daarna op 'Toevoegen'.

Je standaard zoekmachine is gewijzigd!

Voor het bureaublad is er een alternatief op dit stappenplan. Je kunt besluiten een andere browser dan Internet Explorer te gebruiken. Browsers als Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple Safari zijn gratis te downloaden. Ze gebruiken standaard een andere zoekmachine dan Bing.

Voor de aanraakvriendelijke tegelomgeving is het bovenstaande stappenplan de enige oplossing.

