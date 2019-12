Windows XP stopt. Wat zijn de alternatieven?

Wat is het probleem?

Microsoft, de maker van Windows, stopt vanaf april 2014 met het dichten van lekken in Windows XP, een inmiddels 12 jaar oud besturingssysteem. Een lek of kwetsbaarheid in het XP-systeem kan misbruikt worden om kwaadaardige programma's op de pc te installeren. Dat kan vrij eenvoudig gaan door een besmetting via een video-afspeelprogrammaatje, of zelfs een reclamebanner in een 'normale' website.

De kans bestaat dat criminelen vervolgens persoonlijke gegevens proberen te onderscheppen en je bankrekening proberen te plunderen. Ook kan je besmette pc onderdeel worden van een botnet; een groep computers die misbruikt wordt voor het aanvallen van websites of het versturen van spam.

Hoeveel mensen gebruiken nog XP?

Nog een aanzienlijk deel van de consumenten gebruikt XP. In januari 2014 bezocht nog 6,5% van de bezoekers van Consumentenbond.nl onze site met Windows XP. Bij Seniorweb.nl was dat in december 2013 zelfs ruim 15%.

Wat moet je doen als je nog XP gebruikt?

Zeker als je veilig wilt blijven internetten (en wie wil dat niet) zul je op een ander besturingssysteem moeten overstappen.

Wat zijn de alternatieven voor XP?

In de overstap naar een ander besturingssysteem zijn er 3 mogelijkheden:

Optie 1: Een nieuwe computer kopen (advies voor doorsnee computergebruikers):

Eigenlijk is dit de meest voor de hand liggende optie: de oude XP-pc van het internet loskoppelen en een nieuwe computer aanschaffen. Welke te kiezen?

Windows-pc

Op vrijwel iedere nieuwe Windows-pc (vanaf zo'n €400) staat Windows 8.1. Met een usb-stick (€20) of externe harde schijf (€80) zet je belangrijke bestanden over van de oude op de nieuwe pc. Als je nog een los beeldscherm hebt van de oude pc, kun je dat zowel op een nieuw computerkastje (desktop) aansluiten als op een nieuwe laptop (hier als tweede beeldscherm). Oude Windows-software is niet altijd onder Windows 8.1 aan de praat te krijgen, randapparatuur zoals printers meestal wel. Duurdere Windows 8-pc's kunnen met een aanraakscherm zijn uitgerust, maar deze overtuigen nog niet. Zie ook onze uitgebreide laptoptest.

Apple-computer

Deze zijn zeer veilig en gebruiksvriendelijk, maar duur (vanaf €1000). Bestaande Windows-software is niet eenvoudig werkend te krijgen, randapparatuur zoals printers meestal wel, mits er stuurprogramma´s voor beschikbaar zijn.

Tablet

De tablet als alternatief voor de klassieke pc is sterk in opkomst. Vanaf ongeveer €500 heb je een goede zoals de iPad. Een goed kleiner model is de Nexus 7 van €250. De Microsoft Surface 2 (€450) heeft uitstekende hardware maar er zijn - afgezien van goede kantoor-apps - minder apps voor beschikbaar. Een tablet is gebruiksvriendelijker dan de pc omdat de vingerbediening op het scherm intuïtiever werkt dan het geschuif met de muis en het klikken in allerlei ingewikkelde menu´s. Digibeten voelen zich dan ook snel thuis op een tablet. Ook kun je veel makkelijker toepassingen installeren in de vorm van apps.

Een nadeel van een tablet is dat je printers niet (direct) kunt aansturen en dat een toetsenbord ontbreekt. Je kunt wel een los exemplaar aankoppelen (ongeveer €80). Windows-software kun je helaas niet (her)gebruiken en voor de jaarlijkse belastingaangifte moet je op zoek naar een veilige pc, want daar is nog geen app voor. Voor een tablet is een draadloos netwerk in huis wel een must. Zie ook onze uitgebreide tablettest.

Optie 2: Windows upgraden (voor handige computergebruikers):

Handige computergebruikers kunnen kijken of zij de Windows XP-software op de pc kunnen vervangen (upgraden) door een nieuwe versie: Windows 7 of Windows 8.1 (beide versies kosten zo'n €120). In de praktijk is een Windows-upgrade vaak niet mogelijk (of niet de beste optie), omdat de pc op leeftijd er te traag voor is, of omdat er voor de cruciale componenten in de pc (moederbord, videokaart) geen Windows 7/8-stuurprogramma's zijn. Ook kost het installeren uren (puzzel)werk en bestaat de kans dat je per ongeluk je eigen gegevens overschrijft.

Optie 3: Linux installeren (voor computer-enthousiastelingen):

De oude pc nieuw leven inblazen met een ander systeem dan Windows is helemaal geen gek idee. Linux, bijvoorbeeld. Er zijn verschillende versies van Linux. Linux Ubuntu, is gratis te downloaden, is veilig in gebruik, kan goed draaien op een wat oudere pc en is daarmee het proberen waard.

Linux is wel een keuze voor computer-enthousiastelingen; mensen die het leuk vinden om (zelf) nieuwe dingen uit te zoeken op de pc. Soms word je geconfronteerd met 'technische' dingen. Er is dan een grote groep van andere Linux-gebruikers die je om hulp kunt vragen. Ook zijn er talloze handleidingen, zoals de Handleiding Linux-Ubuntu.

Er zijn veel nuttige programma's voor Linux ontwikkeld; ook een prima tekstverwerker en Excel-alternatief (bijvoorbeeld LibreOffice). Maar niet alles wat je op de Windows-pc deed, is mogelijk onder Linux. Je kunt wel de belastingaangifte doen onder de Ubuntu versie van Linux. Maar de meeste games werken niet onder Linux en veel all-in-one-printers kun je er ook niet (volledig) mee gebruiken.

