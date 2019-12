'All-you-can-eat' bij Robin Mobile

Nieuws|Sinds 1 juni is er een nieuwe telecomprovider op de markt: Robin Mobile. Voor een vast bedrag van € 39,95 per maand kun je er onbeperkt mee internetten, sms'en en bellen op je mobiele telefoon. Het sim-only abonnement (dus zonder telefoon) lijkt zich gezien zijn eigenschappen en prijs te richten op 'stevige gebruikers' van smartphones.

Als klant bij Robin Mobile gebruik je het KPN-netwerk. Het aanbod is maandelijks opzegbaar. Je betaalt vooruit, in plaats van achteraf. Bellen van 0900- en andere servicenummers, alsmede het gebruik in het buitenland, gaat vanuit een extra tegoed. Dat tegoed moet je vooraf kopen in stappen van €14,95.

De Consumentenbond is blij met een heldere kostenplaatje maar vraagt zich af wie financieel het beste af is met Robin Mobile. Het moet dan wel om zeer zware gebruikers gaan. En dan nog: bij provider Simyo, ook een bekende sim-only aanbieder op het KPN-netwerk, koop je bijvoorbeeld voor €26,50 per maand 1500 MB internetverkeer en 500 minuten/sms. Er zullen weinig mobielgebruikers zijn die meer nodig hebben.