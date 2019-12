De belrevolutie van Simpel

Meer MB's

Tele2 spoorde ons al aan om het hele internet leeg te trekken, Simpel lijkt nu te antwoorden met zijn 'Belrevolutie'. Er zijn drie databundels: 1, 2 en 3 GB voor €10, €15 en €20. Bellen en sms'en is onbeperkt.

Regels

Er zijn wel wat zaken om rekening mee te houden:

de abonnementen hebben een minimale contractduur van twee jaar, korter is niet mogelijk.

de kans is groot dat je van zo'n grote databundel wel eens wat overhoudt, maar MB's zijn niet mee te nemen naar de volgende maand.

gebruik je juist meer dan de MB's in de bundel? Dan kosten ze €0,15 per stuk.

ook als bestaande klant kun je gebruik maken van het aanbod. Maar wijzig je alleen je bundel, dan betaal je €2,50 per maand meer dan nieuwe klanten of bestaande klanten die een nieuw contract afsluiten (verlengen).

Tijdelijk

De actie is tijdelijk dus geïnteresserden moeten 'haast maken'. Maar is het abonnement eenmaal afgesloten, dan geldt het actietarief de gehele contractduur, en zelfs daarna. De prijs gaat dus niet ineens omhoog als het contract is afgelopen. Althans, als Simpel niet tussentijds van gedachten verandert. In de actievoorwaarden lezen we: 'Simpel behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of om de actie voortijdig te beëindigen.'

Bekijk ook: