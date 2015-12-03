De belrevolutie van Simpel

Stefan Vrijdag Expert mobiel abonnementenGepubliceerd op:3 december 2015
Tele2 spoorde ons al aan om het hele internet leeg te trekken, Simpel lijkt nu te antwoorden met zijn 'Belrevolutie'. Er zijn drie databundels: 1, 2 en 3 GB voor €10, €15 en €20. Bellen en sms'en is onbeperkt.
Er zijn wel wat zaken om rekening mee te houden:
De actie is tijdelijk dus geïnteresserden moeten 'haast maken'. Maar is het abonnement eenmaal afgesloten, dan geldt het actietarief de gehele contractduur, en zelfs daarna. De prijs gaat dus niet ineens omhoog als het contract is afgelopen. Althans, als Simpel niet tussentijds van gedachten verandert. In de actievoorwaarden lezen we: 'Simpel behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of om de actie voortijdig te beëindigen.'