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Ben stopt met prepaid

Nieuws
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Provider Ben stopt met het aanbieden van prepaid. Ook bestaande klanten kunnen geen gebruik meer maken van de dienst en moeten overstappen.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert mobiel abonnementenGepubliceerd op:23 mei 2013

Klanten hebben tot 27 juni de mogelijkheid om hun beltegoed via Ben Prepaid op te maken. Wanneer ze overstappen naar een Ben-abonnement of T-Mobile Prepaid kunnen ze het resterende beltegoed behouden. Dit wordt verrekend of overgezet.

Overstappen naar Ben-abonnement

Bij overstappen naar een Ben-abonnement vervallen de eenmalige aansluitkosten van €15,24. Dit wordt verrekend met de eerste factuur van het abonnement. Het resterende beltegoed wordt verrekend met de 1e of 2e factuur afhankelijk van de datum van overstap. Het Ben-abonnement is maandelijks opzegbaar.

Overstappen naar T-Mobile Prepaid

Overstappen naar T-Mobile Prepaid kan ook. Klanten kunnen naar een T-Mobile-shop gaan met de Ben Prepaid sim-kaart waar ze deze kunnen omwisselen voor een T-Mobile Prepaid-kaart. Dit gebeurt kosteloos en met nummerbehoud. Het eventueel resterende beltegoed wordt overgezet op de nieuwe sim-kaart.

Bron: T-mobile.

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