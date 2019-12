Ben stopt met prepaid

Klanten hebben tot 27 juni de mogelijkheid om hun beltegoed via Ben Prepaid op te maken. Wanneer ze overstappen naar een Ben-abonnement of T-Mobile Prepaid kunnen ze het resterende beltegoed behouden. Dit wordt verrekend of overgezet.

Overstappen naar Ben-abonnement

Bij overstappen naar een Ben-abonnement vervallen de eenmalige aansluitkosten van €15,24. Dit wordt verrekend met de eerste factuur van het abonnement. Het resterende beltegoed wordt verrekend met de 1e of 2e factuur afhankelijk van de datum van overstap. Het Ben-abonnement is maandelijks opzegbaar.

Overstappen naar T-Mobile Prepaid

Overstappen naar T-Mobile Prepaid kan ook. Klanten kunnen naar een T-Mobile-shop gaan met de Ben Prepaid sim-kaart waar ze deze kunnen omwisselen voor een T-Mobile Prepaid-kaart. Dit gebeurt kosteloos en met nummerbehoud. Het eventueel resterende beltegoed wordt overgezet op de nieuwe sim-kaart.

Bron: T-mobile.