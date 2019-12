Provider Choozze stopt met Zero

Opties

Bij het Zero-abonnement kregen abonnees 100 minuten, 100 sms en 100 MB, zonder extra maandelijkse kosten. Nu het abonnement stopt, kunnen zij overstappen naar:

Het andere Choozze-abonnement: Bright. Dat kost €35 per maand voor 5 GB data in Nederland, 500 MB data in de EU, 500 belminuten en sms’jes. De eerste maand is gratis voor ex-Zero klanten.

Een abonnement bij een andere provider.

Klanten moeten voor 1 maart hun keuze kenbaar maken. Wie voor die tijd niets van zich laat horen, wordt afgesloten en is zijn nummer kwijt.



Schouderklopje

Choozze geeft eerst zichzelf een schouderklopje in het bericht over de beëindiging van het abonnement: ‘Na een succesvolle start van de mobiele revolutie heeft Choozze de mobiele telecommarkt opengebroken en wordt het tijd om het stokje over te dragen aan de huidige marktspelers.’ Maar bij mensen die in januari nog een abonnement hebben afgesloten, en daar €25 aansluitkosten voor hebben betaald, valt dit nieuws nogal rauw op hun dak.

Regels

Kan deze provider dit zomaar doen? Ja, in principe wel. Ook al is het niet heel klantvriendelijk. In de voorwaarden van Choozze staat dat de provider wijzigingen ‘tegen het einde van de facturatieperiode’ minimaal 1 maand van tevoren kenbaar moet maken aan zijn klanten. Bovendien mogen ‘alle partijen’ de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dus ook de provider mag dat.

Aan de andere kant moet een provider wel een voldoende zwaarwegende reden hebben om te stoppen met het abonnement. Ook moet er een redelijke termijn worden geboden om over te stappen. En het is de vraag of 1 maand redelijk is, ook al is die termijn in de voorwaarden genoemd. Verder kan het zo zijn dat de provider de schade die je lijdt door het beëindigen van het abonnement moet vergoeden. Zeker voor de mensen die net €25 aansluitkosten hebben betaald en daarmee niet of nauwelijks hebben kunnen bellen, kan dit gelden.

Wat kun je doen?

Ben je het niet eens met deze gang van zaken? Dan kun je:

Schriftelijk klagen: schrijf een brief aan Choozze waarin je vermeldt dat je je aansluitkosten terug wilt hebben. Stel een termijn waarbinnen je een reactie verwacht van Choozze. Twee weken is in dit geval redelijk.

Klagen bij de Geschillencommissie: als je er niet uitkomt met Choozze dat kun je bij de Geschillencommissie terecht. Dat kost €50, maar die krijg je terug als je klacht gegrond blijkt.

