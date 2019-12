Hollandsnieuwe wil het goedmaken

Nieuws|Als sinds december 2015 zijn er veel klachten over provider Hollandsnieuwe. En nog steeds is de dienstverlening niet op orde. Maar de provider belooft nu beterschap: klanten kunnen compensatie krijgen voor het te veel betaalde abonnementsgeld.

Nieuw klantenplatform

De klachtenregen is ontstaan nadat Hollandsnieuwe is overgegaan op een zogenaamd nieuw klantenplatform. Iedereen krijgt daarom een nieuwe simkaart, waarmee een deel van de klanten problemen krijgt. De meeste klachten gaan over simkaarten die niet werken, waardoor mensen niet kunnen bellen of internetten, en nummerbehoud dat niet goed verloopt. En wie probeert de klantenservice te bereiken, staat soms een uur in de wacht.

Beterschap

Op zijn website legt de provider uit wat er aan de hand is en welke maatregelen genomen worden om de dienstverlening te verbeteren. Zo wordt de capaciteit van de klantenservice verdubbeld en zijn de openingstijden verruimd. Binnen 6 weken moet de dienstverlening weer op orde zijn. Op de site staat ook hoe klanten compensatie kunnen aanvragen. Dat kan voor zowel de problemen met nummerbehoud als voor lange wachttijden bij de klantenservice.

Reclamestop

Naar aanleiding van de klachtenstroom heeft de Consumentenbond provider Hollandsnieuwe opgeroepen de stoppen met het werven van nieuwe klanten. 'Steek die energie liever in het oplossen van de problemen met je huidige klanten', was de boodschap. Gelukkig heeft Hollandsnieuwe gehoor gegeven aan deze oproep: per direct is de marketingcampagne stopgezet.

Klachtenkompas

Hollandsnieuwe is niet actief op Klachtenkompas.nl, maar omdat de provider via de eigen klantenservice slecht bereikbaar is, heeft de Consumentenbond Hollandsnieuwe gevraagd de recente klachten op Klachtenkompas.nl op te lossen. Krijg je zelf geen contact met Hollandsnieuwe, dan raadt de Consumentenbond aan om je klacht ook op Klachtenkompas.nl te plaatsen. De Consumentenbond blijft de klachten monitoren.