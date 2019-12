Eisen aan beltegoed

Ze moeten een aantrekkelijk alternatief zijn voor bestaande abonnementen, dus niet ineens veel duurder of slechts voor een te kleine groep mensen interessant. Ook moeten de alternatieven goed vindbaar zijn tussen de rest van het aanbod. De keuzevrijheid moet gelden voor alle aanbieders en alle onderliggende merken.

Dit heeft de Consumentenbond in een brief aan minister Kamp (EZ) laten weten. De minister zegde in oktober aan de Tweede Kamer toe dat hij providers zal oproepen meer keuze te bieden als het gaat om houdbaarheid van beltegoeden. En dat hij dit anders wettelijk wil regelen.

De bond heeft de minister gevraagd dit voor de zomer te regelen. Tegelijkertijd heeft de bond de providers hierover geïnformeerd.

