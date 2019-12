Geen onverwachte torenhoge telefoonrekeningen meer

Vanaf oktober dit jaar zullen klanten niet meer geconfronteerd worden met schokkend hoge mobiele telefoonrekeningen, beloven de providers aan Minister Kamp van Economische Zaken. Alle mobielproviders gaan dan via een sms'je waarschuwen voor onverwacht hoge kosten. Een deel van de providers doet dit al.



Vergoeding bij storing

Storingen in mobiele netwerken worden in de toekomst vergoed. Minister Kamp ontwerpt hier een wet voor. Hij wil mobiele telefoongebruikers pas compenseren bij een storing van 12 uur of meer. De Consumentenbond wil een vergoeding bij 4 uur.

EU-commissaris Kroes, tot slot, heeft voor het komende jaar een ban aangekondigd voor roamingtarieven: het bijbetalen voor gebruik van je mobiele telefoon in het buitenland. De providers maken hier op dit moment nog enorme winsten op.

Bron: Telecompaper.