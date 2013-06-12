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Geen onverwachte torenhoge telefoonrekeningen meer

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Het komende jaar gaat de consument profiteren van nieuwe afspraken en regelgeving in de telecomindustrie.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert mobiel abonnementenGepubliceerd op:12 juni 2013


Vanaf oktober dit jaar zullen klanten niet meer geconfronteerd worden met schokkend hoge mobiele telefoonrekeningen, beloven de providers aan Minister Kamp van Economische Zaken. Alle mobielproviders gaan dan via een sms'je waarschuwen voor onverwacht hoge kosten. Een deel van de providers doet dit al.

Vergoeding bij storing
Storingen in mobiele netwerken worden in de toekomst vergoed. Minister Kamp ontwerpt hier een wet voor. Hij wil mobiele telefoongebruikers pas compenseren bij een storing van 12 uur of meer. De Consumentenbond wil een vergoeding bij 4 uur.

EU-commissaris Kroes, tot slot, heeft voor het komende jaar een ban aangekondigd voor roamingtarieven: het bijbetalen voor gebruik van je mobiele telefoon in het buitenland. De providers maken hier op dit moment nog enorme winsten op.

Bron: Telecompaper.

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