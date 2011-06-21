Goedkope simonly-abonnementen flink duurder

KPN-dochter Simyo en T-Mobile-merk Ben ronden sinds deze maand gesprekken af op hele minuten. Ook schroeven zij allebei de ‘buiten de bundel’-tarieven op naar 30 cent (!) per minuut of sms.

Beide telecomaanbieders rekenen een gesprek van 70 seconden dus af als een van 2 minuten. Gemiddeld zeggen telecomwatchers (al is dit nooit goed onderzocht) betaal je door de afronding op de minuut ongeveer 25% meer voor je telefoontjes.

Het vervelende is dat mensen door hetzelfde aantal telefoontje als vroeger dus sneller de limiet van hun bundel bereiken en die buiten-de-bundel-tarieven met 30 cent per minuut/sms ook nog eens hoger zijn dan vroeger.

De nieuwe tarieven en afrondingsregel gelden alleen voor mensen die vanaf juni een nieuw abonnement nemen. Voor huidige abonnees verandert er niks, tenzij zij (een keer) hun abonnement verlengen of het abonnement aanpassen. Check dan goed de nieuwe voorwaarden en ga je ermee akkoord, neem dan wel een extra ruime bundel die met de gevolgen van de afronding rekening houdt.