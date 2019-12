Goedkope simonly-abonnementen flink duurder

Nieuws|Om kosten te besparen gebruiken veel mensen een oudere mobiele telefoon waar ze een simonly-abonnement bij nemen; een abonnement zonder nieuw toestel. In plaats van bijvoorbeeld €20 per maand betalen zij de helft of zelfs veel minder. Wel even opletten want simonly-merken Simyo en Ben zijn sinds kort stukken duurder voor nieuwe abonnees.