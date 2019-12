Koude douche met zomeraanbieding T-Mobile

Dat is het ook. Maar wie zich verder in de aanbieding verdiept op de site van t-Mobile raakt pas echt in verwarring.

Op de website van T-Mobile wordt een aantal smartphones aangeboden in combinatie met een abonnement. Bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S II met een i-300 abonnement: 'gratis toestel' en '€0,00 / mnd'.

Wij kiezen de Samsung plus een i-300 abonnement met 300 minuten/sms/mms en een contractduur van 2 jaar. Vervolgens toont de website een prijsoverzicht. Daarin staan een hoop nullen. Het toestel kost 0 euro en het abonnement is afgeprijsd van €42,50 naar €0. Aansluitkosten zijn €30 en verzendkosten €0. Maar in de kleine lettertjes staat dat het abonnement alleen de eerste 3 maanden €0 kost en daarna €42,50 per maand.

Toch staat bij de totaalprijs onder het aanbod een grote roze nul zonder voorbehoud.

Je kunt ook nog een optie voor 'gratis' 200 minuten erbij aanvinken. Maar wanneer je dat doet blijk je eigenlijk te kiezen voor het duurdere i-500 abonnement en ook een hogere prijs.

Natuurlijk geeft T-Mobile geen gratis telefoons weg. Maar consumenten mogen wel verwachten dat ze een volledige totaalprijs te zien krijgen voordat ze akkoord gaan met een aanbod. Maar nergens onder de totaalstreep staat bij T-Mobile de echte prijs. Geen mooie start van de zomer.