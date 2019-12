KPN: 3 maanden straffeloos oefenen met internetgebruik

Nieuws|KPN introduceert nieuwe mobielabonnementen met hogere kosten voor mobiel internetgebruik. Iedereen die een abonnement afsluit of het oude verlengt, moet vanaf deze week aangeven hoeveel data hij of zij wil gebruiken. Gebruik je meer dan je bundel bevat, dan rekent KPN een stevig buiten-de-bundel-tarief. KPN belooft nu dat het de eerste 3 maanden dit 'meergebruik' niet in rekening zal brengen.

Volgens KPN zouden klanten zo de mogelijkheid krijgen om te 'oefenen' met hun bundel. "Zij kunnen dan zien hoeveel data ze gebruiken. Eventueel kunnen ze dan overstappen op een ander abonnement," meldt een KPN-woordvoerder tegen NU.nl.

KPN reageert met de nieuwe abonnementen - naar eigen zeggen - op de explosieve stijging van gebruik van mobiel internet en op de afname van het sms- en belverkeer door internetapplicaties als WhatsApp en Skype.

Een probleem is dat consumenten jarenlang met praktisch onbeperkte databundels hebben kunnen internetten. Ze hebben daardoor eigenlijk geen idee hoeveel data ze nu of binnenkort bij KPN of andere telecomproviders in de bundel moeten opnemen: 250 MB, 500 MB, misschien wel meer?

Meten is weten. Met een datateller-app voor je smartphone, lees onze review, kun je nu al bepalen hoeveel je gebruikt per week of maand. KPN levert zelf ook twee datatellers (nog niet bekeken). De KPN-datateller-app voor Android-telefoons is al te downloaden, de versie voor de iPhone volgt binnenkort.

Klanten moeten er wel rekening mee houden dat ze na de drie maanden onbeperkt surfen wél aangeslagen worden op buitenbundel-gebruik.

Bron: Nu.nl