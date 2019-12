Meeste 'mobiele' storingen bij Tele2

Dit blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor over de maanden november en december 2013. Zo meldt 25% van de Tele2-klanten een of meer storingen te hebben ervaren met mobiel internet.

Op het gebied van mobiel bellen meldt 12% van de klanten dat het niet altijd even goed gaat bij Tele2. Bij sms'en is dat 6% van de panelleden. Het percentage storingen bij sms'en is niet zozeer hoog, maar vergeleken met andere mobiele aanbieders scoort Tele2 wel het slechtste.

Vooral het mobiele internet lijkt dus nog niet in orde te zijn bij Tele2. Het gaat hierbij om klachten als geen verbinding hebben/kunnen maken, geen data kunnen verzenden of ontvangen of het ervaren van een trage internetverbinding. Bij Tele2-klanten was het grootste probleem geen bereik hebben of het niet kunnen maken van een verbinding.

Benieuwd naar de rest van de resultaten van onze nieuwe meting? Ook de ervaringen van klanten van T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort, Hi, Ben en Hollandsnieuwe hebben we onderzocht. De resultaten vind je ook in onze Mobiele Telefonie Vergelijker.

Bron: De Mobiele Provider Monitor.