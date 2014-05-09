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Opvallend veel internetstoringen bij Tele2

Nieuws
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In onze providermonitor presteert Tele2 al langere tijd niet goed als het gaat om hun prestaties als mobiele provider. Zo hebben ze vaak last van internetstoringen. Dit keer is dat niet anders maar steken ze er wel met kop en schouders boven uit.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert mobiel abonnementenGepubliceerd op:9 mei 2014

Logo Mobiele ProviderMonitor Dit blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor over de maand maart 2014. Bijna 1 op de 4 Tele2-klanten heeft in die maand problemen met mobiel internet ervaren. Denk hierbij aan geen verbinding hebben of kunnen maken, geen data kunnen verzenden of ontvangen, of het ervaren van een trage internetverbinding. Ook Hollandsnieuwe heeft veel internetstoringen (19%).

Simyo is nog steeds 1 van de aanbieders met het minste aantal storingen. De goede prestaties in de maand februari van 2014 waren echter wel van korte duur. In die maand had slechts 1% van de Simyo-klanten last van een mobiele internetstoring. Nu is dat gestegen naar 8%.  

Benieuwd hoe de andere providers scoren? Bekijk de resultaten van T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort, Hi, Ben en Hollandsnieuwe in onze nieuwe meting. De resultaten vind je ook in onze Mobiele Telefonie Vergelijker.  

Bron: Mobiele ProviderMonitor.

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