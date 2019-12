Petitie voor afschaffing roamingkosten

De stem van consumenten is juist nu belangrijk omdat er in de komende weken verder wordt onderhandeld over het afschaffen van roamingkosten.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: 'Het is hoog tijd dat roamingkosten helemaal verdwijnen. Consumenten moeten ook in de rest van Europa hun telefoon kunnen gebruiken, zonder zich zorgen te hoeven maken over torenhoge rekeningen bij thuiskomst. Met het traineren van het afschaffen van roamingkosten plaatsen lidstaten de commerciële belangen van telecombedrijven boven die van consumenten.' De petitie tegen roamingkosten is een initiatief van de Spaanse en Portugese consumentenorganisaties OCU en DECO en is bedoeld voor alle Europese consumenten. Ook de BEUC, de overkoepelende Europese Consumentenorganisatie, steunt de petitie.

Update 5 juni 2015: Ook de Franse en Griekse consumentenorganisaties UFC en EKPIZO hebben zich aangesloten bij de petitie.

Roamingkosten zijn de extra kosten die providers hun klanten in rekening brengen als ze met hun mobiele abonnement in het buitenland mobiel bellen, sms'en en internetten. Op voorschrift van de Europese Unie zijn de afgelopen jaren de kosten die providers hiervoor binnen Europa mogen rekenen stapsgewijs omlaag gebracht. Het Europees Parlement stemde in 2014 in met een voorstel van Neelie Kroes, toenmalig Europees Commissaris, om dataroamingtoeslagen tegen het einde van 2015 helemaal af te schaffen.

