Simyo-klanten hebben weinig last van internetstoringen

Nieuws|Provider Simyo heeft zijn zaakjes goed op orde als het gaat om mobiel internet. Klanten van de virtuele provider hebben weinig tot geen last van storingen wanneer zij internetten op hun mobiel.

Dit blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor over de maand februari 2014. Een uiterst kleine 1% van de Simyo-klanten heeft wel problemen met mobiel internet ervaren. Denk hierbij aan geen verbinding hebben/kunnen maken, geen data kunnen verzenden of ontvangen, of het ervaren van een trage internetverbinding.

De goede prestaties van Simyo in de maand februari van 2014 staan niet op zichzelf. Het afgelopen jaar laat Simyo een dalende trend zien als het gaat om het aantal mobiele internetstoringen. Ook provider Hi is goed op weg en toont een positieve ontwikkeling.

Benieuwd welke providers het slechter doen? Bekijk de resultaten van T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort, Hi, Ben en Hollandsnieuwe in onze nieuwe meting. De resultaten vind je ook in onze Mobiele Telefonie Vergelijker.

Bron: De Mobiele Provider Monitor.