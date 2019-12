Simyo beperkt negatief prepaid saldo

Simyo bood het negatieve saldo als een service naar zijn klanten: als je aan het bellen of internetten bent, dan is het vervelend als het gesprek of de sessie ineens wordt afgebroken omdat je prepaid tegoed op is. Dus kon je verder bellen en internetten, met als resultaat een negatief saldo.

Bij bellen dook je hierdoor hoogstens enkele euro's in de min. Maar een internetsessie kan lang doorgaan en met een tarief van €1 per MB liep voor sommige mensen het negatief saldo in de honderden euro's.

Al in november vorig jaar heeft de Consumentenbond Simyo hierop aangesproken. Zij gaven destijds aan dat in de loop van 2014 het negatieve saldo beperkt zou worden. Nu ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Simyo erop gewezen heeft dat een dergelijk hoog negatief saldo niet is toegestaan, heeft Simyo de beperking doorgevoerd.