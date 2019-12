Deel nieuwe Tele2-abonnees geblokkeerd in buitenland

Nieuws|Nieuwe Tele2-klanten met een sim-only-abonnement kunnen de eerste 2 maanden niet bellen, sms'en en internetten op buitenlandse netwerken (roamen). Tele2 is vergeten deze beperking in het contract op te nemen.

Klanten die op het Tele2-forum klaagden, werden aanvankelijk verwezen naar een fair use policy (pdf) waar de beperking in zou staan. Echter, de beperking stond nergens gepubliceerd. Nadat de Consumentenbond Tele2 hierop aanspreekt, wordt de communicatiefout toegegeven. Een woordvoerder belooft dat Tele2 voor ‘half mei’ zijn nieuwe klanten alsnog over de beperking gaat informeren, ook de klanten die al sinds maart abonnee zijn.

Het gaat volgens de woordvoerder om een kleine groep klanten bij wie de beperking speelt. Namelijk alleen nieuwe abonnees, die vanaf 15 maart een abonnement afsloten zonder toestel (sim-only-abonnement) met een nieuw telefoonnummer. Als er nummerbehoud is aangevraagd, geldt de beperking niet.

Tele2 geeft aan de beperking op te leggen om fraude tegen te gaan.