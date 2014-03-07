Tele2 weer meeste 'mobiele' storingen

Dit blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor over de maand januari 2014. Het aantal storingen bij Tele2 is wel gedaald ten opzichte van de vorige 2 maanden. Zo meldde in november en december 2013 nog 25% van de Tele2-klanten een of meer storingen te hebben ervaren met mobiel internet. Nu was dat nog maar 16%. T-Mobile en Hollandsnieuwe zitten daar net onder met 15% storingen.

De klachten zijn meestal geen verbinding hebben/kunnen maken, geen data kunnen verzenden of ontvangen, of het ervaren van een trage internetverbinding.

Op het gebied van mobiel bellen en sms'en zijn het ook de Tele2-klanten die het meest last hebben van storingen, respectievelijk 9% en 4%.

Benieuwd naar de rest van de resultaten van onze nieuwe meting? Ook de ervaringen van klanten van T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort, Hi, Ben en Hollandsnieuwe hebben we onderzocht. De resultaten vind je ook in onze Mobiele Telefonie Vergelijker.

Bron: De Mobiele Provider Monitor.