T-Mobile: einde Relax en Flex

Vervangen abonnementen

De oude Flex- en Relax-abonnementen van T-Mobile worden overgezet naar de nieuwe abonnementen Stel Samen & Stel Bij, omdat de provider het aanbod wil vereenvoudigen. De oude abonnementen zijn bovendien verbonden aan verouderde systemen, en dat kan op den duur problemen gaan geven. Het gaat om abonnementen die tussen 2005 en 2011 zijn verkocht.

Weg beltegoed

Een (in sommige gevallen groot) gevolg is dat het opgespaarde beltegoed vervalt met de overstap naar het nieuwe abonnement. Klanten kunnen het aanbod weigeren en overstappen naar een andere provider, maar ook dan vervalt het tegoed. Wel kunnen klanten met het nieuwe abonnement onbeperkt bellen en sms'en in Nederland. Het blijft ook mogelijk om maandelijks op te zeggen, zoals dat met de oude abonnementen al het geval was.

Onduidelijk over de gevolgen

T-Mobile doet klanten met een oud Flex- of Relax-abonnement een aanbod om over te stappen op het nieuwe abonnement. Op het maandbedrag wordt 24 maanden korting gegeven, daarna geldt een standaardprijs. Dat deze standaardprijs vaak veel hoger is dan de kortingprijs, wordt niet meteen duidelijk.

De provider noemt het vervallen van beltegoed niet in het aanbod dat het zijn klanten doet. De Consumentenbond heeft er bij T-Mobile op aangedrongen om duidelijk te zijn over de gevolgen van een overstap en ruimhartig met de wensen van zijn klanten om te gaan.

Ontevreden over aanbod?

In principe heb je vanwege de overzetting geen recht op uitbetaling van je beltegoed. Omdat je met het nieuw aangeboden abonnement onbeperkt in Nederland kunt bellen en sms'en, lijkt de verdwijning van het beltegoed niet meer relevant.

Maar voor wie met de bundel ook in (een deel van) het buitenland kon bellen, kan dit anders zijn! Bijvoorbeeld als je kunt aantonen dat het tegoed binnen een redelijke termijn in het buitenland had kunnen verbruiken. In die gevallen kun je deze schade onderbouwd aan T-Mobile voorleggen. Neem contact op met T-Mobile en vraag wat ze voor je kunnen betekenen.

Praat mee!

Lees meer en praat mee over dit onderwerp in onze Community!