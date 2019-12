Gps-tracker voor kat of hond

Eerste indruk|Tractive is een gps-tracker voor je kat of hond. Hiermee kun je zien waar je kat ’s nachts zoal uithangt. En de weglopers onder de honden zijn een stuk sneller terug te vinden. Maar werkt het goed? En wat zijn de kosten?

Conclusie

Tractive werkt goed: het signaal is stabiel en de bijbehorende app is eenvoudig in gebruik. Een hond zal er weinig van merken dat hij het apparaatje bij zich draagt. Tractive zou ook geschikt zijn voor katten vanaf 3,5 kilo, maar voor een gemiddeld maatje is de tracker erg groot.

De eerste foto is van Tractive zelf: de kat heeft geen gps-apparaatje om. Op de 2e foto onze Roxy: het apparaatje is erg groot voor haar.

Wat kun je met Tractive?

Tractive is een apparaatje dat je bevestigt aan de halsband van je kat of hond met meegeleverde clips. Het geeft een gps-signaal af, dat je op je smartphone kunt volgen. Daarvoor installeer je de app, je meldt het apparaatje aan en vanaf dat moment is Tractive klaar voor gebruik.

Dit biedt Tractive:

Live Tracking: hiermee kun je je hond of kat realtime volgen.

Safe Zone: hiermee maak je een virtueel hek, als je huisdier daarbuiten gaat krijg je een signaal.

24-uurs geschiedenis: je kunt de afgelegde route van de laatste 24 uur inzien (zie afbeelding).

Accu indicator: de app geeft de batterijstatus aan. Als het tijd is om de batterij weer op te laden, krijg je een herinnering.

Ledlampje: je kunt van afstand het ledlampje op de tracker aanzetten.

Het abonnement

Om Tractive te kunnen gebruiken, moet je een serviceabonnement afsluiten. In de tracker zit een simkaart waarop het abonnement wordt geactiveerd. Zo kun je verbinding maken met het 3G-netwerk en overal het gps-signaal volgen.

Je kunt kiezen tussen een Basic en Premium abonnement. Met Premium heb je iets meer mogelijkheden, zoals het delen van gps-gegevens met anderen of op social media. En je kunt andere gratis Tractive apps gebruiken.

De abonnementen hebben een looptijd van 1 maand, 1 jaar of 2 jaar. Je kunt dus voor een maandabonnement kiezen dat je elke moment kunt stopzetten. Zo zit je nergens aan vast.

Hoe langer de looptijd van het abonnement, hoe lager de kosten. De prijzen variëren van €3,75 tot €7,50 gemiddeld per maand.

De app en je privacy

Het werkelijke gebruik van Tractive begint pas als je de app installeert. Die vraagt je om een aantal machtigingen, zoals alle apps dat doen bij installatie. Tractive vraagt toestemming voor het opslaan van je locatie en voor het gebruik van foto's en video's. Deze informatie heeft de app nodig om goed te functioneren. De app is dus niet nieuwsgieriger dan nodig.

Wat wel in de voorwaarden staat, is dat gegevens over de manier waarop je de app gebruikt worden ingezet voor reclame. Je kunt dus op andere plekken reclame te zien krijgen die is afgestemd op jouw gebruik van Tractive.

De app is beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone.

Wat kost Tractive?

Voor het gebruik van Tractive ben je minstens €63,75 kwijt. Het apparaatje kost €60, daarnaast heb je een abonnement nodig zodat je het gps-signaal overal kunt volgen. Dat kost minstens €3,75 per maand.

Lees ook: