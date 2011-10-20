Blijf prijsstijgingen energie de baas

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Energieleverancier Nuon maakte op 20 oktober bekend dat de variabele stroomprijzen met 8% gaan stijgen en de gasprijzen met 2%. Naast deze stijgingen dreigen ook de netwerkkosten en de energiebelasting omhoog te gaan. De Consumentenbond adviseert consumenten om de prijzen van energieleveranciers jaarlijks opnieuw te vergelijken, dat levert de grootste besparing op.

Tips

Consumenten kunnen ook hun eigen energieverbruik proberen te beperken om zo de stijgende kosten de baas te blijven. In de Geldgids Woningspecial van oktober/november 2011 staat een aantal tips om het huis energiezuinig te verbouwen en ook het boek '301 Gouden Energiebespaartips' geeft adviezen om de energierekening omlaag te krijgen.

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