Blijf prijsstijgingen energie de baas

Nieuws|De verwachting is dat consumenten in 2012 weer meer gaan betalen voor energie. Uit berekeningen van PrizeWize blijkt dat de energierekening volgend jaar gemiddeld 50 euro per jaar hoger uitvalt. Consumenten die volgend jaar een scherper energietarief willen, kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor het Energiecollectief van de Consumentenbond. Het Energiecollectief van dit voorjaar leverde de deelnemers een korting op van gemiddeld 287 euro.