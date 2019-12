Deelnemers campagne Begrijp je geld?! bekend

Nieuws|11 aanbieders hebben zich aangemeld voor de campagne ‘Begrijp je geld?! Weet waar je voor tekent’ van de Consumentenbond. Onder andere Centraal Beheer Achmea, Florius, Delta Lloyd, OHRA en Ditzo zullen de komende maanden simpele, betrouwbare financiële basisproducten ontwikkelen. In de Consumentengids van maart 2012 zal de Consumentenbond deze nieuwe producten beoordelen.

"Het is hartstikke mooi dat deze aanbieders het belang voorop zetten van de grote groep klanten die behoefte heeft aan eenvoudige, begrijpelijke producten. Jammer genoeg ontbreken er een paar grote namen in het rijtje, zoals ABN AMRO en ING. Deze banken stellen dat ze al veel voor hun klanten doen met hun bestaande vernieuwingsprogramma's. Maar de geplande vernieuwingen gaan wat ons betreft niet ver genoeg of ze komen te langzaam tot stand. Ik zie het dan ook als een gemiste kans voor de banken en verzekeraars die niet meedoen aan onze campagne", aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Veilig kiezen

De Consumentenbond pleit voor begrijpelijke financiële basisproducten, zodat consumenten beter kunnen vergelijken en een veilige keuze kunnen maken. De Consumentenbond voert daarom campagne op www.consumentenbond.nl/begrijpjegeld. Via @begrijpjegeld of @consumentenbond #begrijpjegeld op Twitter kan iedereen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de campagne Begrijp je geld?!.

