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Geen resultaat Royal Beach onderhandelingen

Nieuws
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De onderhandelingen met de organisatoren van het Royal Beach Concert zijn op 27 juni 2011 stukgelopen. De Consumentenbond beraadt zich nu op juridische vervolgstappen. De Consumentenbond probeert op een andere manier voor elkaar te krijgen dat gedupeerde consumenten geld terug krijgen voor het Royal Beach Concert (RBC) dat begin juni zou plaatsvinden in Scheveningen.

Gepubliceerd op:27 juni 2011

royal beach

De organisatoren van het RBC zeggen bezig te zijn met een alternatief programma, maar kunnen daar tot op heden geen duidelijkheid over geven. De gekochte kaartjes zouden ook daar geldig voor zijn. De Consumentenbond wil echter dat er nu duidelijkheid wordt gegeven aan consumenten die niet willen wachten op een alternatief plan en gewoon hun geld terug willen.

Particulier initiatief

Op RBCrestitutie.nl -een particulier initiatief- hebben zich inmiddels al meer dan 400 consumenten gemeld die geld terug willen van de organisatoren. Gedupeerde consumenten kunnen zich daar nog steeds melden. Ook bij de Consumentenbond komen veel klachten binnen. Consumenten die een kaartje kopen voor een concert op een bepaalde dag en tijd hebben recht op geld terug als zo'n concert onverhoopt niet doorgaat.

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Geld terug voor afgelast Royal Beach Concert