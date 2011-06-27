Geen resultaat Royal Beach onderhandelingen

De organisatoren van het RBC zeggen bezig te zijn met een alternatief programma, maar kunnen daar tot op heden geen duidelijkheid over geven. De gekochte kaartjes zouden ook daar geldig voor zijn. De Consumentenbond wil echter dat er nu duidelijkheid wordt gegeven aan consumenten die niet willen wachten op een alternatief plan en gewoon hun geld terug willen.

Particulier initiatief

Op RBCrestitutie.nl -een particulier initiatief- hebben zich inmiddels al meer dan 400 consumenten gemeld die geld terug willen van de organisatoren. Gedupeerde consumenten kunnen zich daar nog steeds melden. Ook bij de Consumentenbond komen veel klachten binnen. Consumenten die een kaartje kopen voor een concert op een bepaalde dag en tijd hebben recht op geld terug als zo'n concert onverhoopt niet doorgaat.

Lees ook:

Geld terug voor afgelast Royal Beach Concert

