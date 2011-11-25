Nieuwe regels voor abonnementen

Consumenten hebben voortaan het recht om na de eerste vaste contractperiode het abonnement te beëindigen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Dit geldt bijvoorbeeld voor een abonnement bij een boekenclub of sportschool, maar ook voor het maandelijks ontvangen van producten als vitaminepillen en postzegels.

Lees meer over de rechten van consumenten bij stilzwijgende verlenging.

Vereniging

De Consumentenbond past zijn algemene voorwaarden aan conform de nieuwe wetgeving, ondanks dat de wet een uitzondering laat voor verenigingen. Leden kunnen na de eerste contractperiode maandelijks het lidmaatschap beëindigen. Wel blijft de Consumentenbond op de gebruikelijke manier factureren (meestal jaarlijks). Wie zijn lidmaatschap eerder beëindigt, krijgt binnen 30 dagen na opzegging het resterende bedrag terug. Bekijk de nieuwe algemene voorwaarden op: www.consumentenbond.nl/algemenevoorwaarden.