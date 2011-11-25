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Nieuwe regels voor abonnementen

Nieuws
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Op initiatief van PvdA Tweede Kamerlid Martijn van Dam treedt vanaf 1 december 2011 de Wet Van Dam in werking waardoor de regels voor het verlengen van abonnementen en contracten wijzigen. Consumenten kunnen voortaan een abonnement dat stilzwijgend verlengd is maandelijks en gemakkelijker opzeggen. Als gevolg van deze nieuwe regels wijzigen ook de algemene voorwaarden van de Consumentenbond.

Gepubliceerd op:25 november 2011

Consumenten hebben voortaan het recht om na de eerste vaste contractperiode het abonnement te beëindigen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Dit geldt bijvoorbeeld voor een abonnement bij een boekenclub of sportschool, maar ook voor het maandelijks ontvangen van producten als vitaminepillen en postzegels.

Lees meer over de rechten van consumenten bij stilzwijgende verlenging.

Vereniging

De Consumentenbond past zijn algemene voorwaarden aan conform de nieuwe wetgeving, ondanks dat de wet een uitzondering laat voor verenigingen. Leden kunnen na de eerste contractperiode maandelijks het lidmaatschap beëindigen. Wel blijft de Consumentenbond op de gebruikelijke manier factureren (meestal jaarlijks). Wie zijn lidmaatschap eerder beëindigt, krijgt binnen 30 dagen na opzegging het resterende bedrag terug. Bekijk de nieuwe algemene voorwaarden op: www.consumentenbond.nl/algemenevoorwaarden.