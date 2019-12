Bankieren iets goedkoper

Nieuws|Dat de tarieven voor bankieren ook kunnen dalen in plaats van stijgen, bewijzen ASN Bank, SNS Bank en Regiobank. Het afgelopen jaar verlaagden deze banken hun tarieven met gemiddeld 12%. Bij ING en ABN Amro blijven de tarieven in 2012 gelijk aan 2011. Bij een aantal banken, waaronder Rabobank en Triodos Bank is bankieren duurder geworden.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Consumentenbond-onderzoek naar de kosten van betaalpakketten, te lezen in de Consumentengids van april 2012 en in het dossier Betaalrekeningen.

De Consumentenbond berekent jaarlijks aan de hand van 4 profielen (gezin, tweeverdieners, ouder echtpaar met uitwonende kinderen en een alleenstaande) de consequenties van de nieuwe tarieven. Het ING BetaalPakket is in veel gevallen het goedkoopst, ook SNS Betalen en de ASN Bankrekening zijn voordelig. Uit de Bankenmonitor van de Consumentenbond, die de klanttevredenheid meet, blijkt dat meer dan één op de tien ondervraagden niet weet hoeveel zij aan de bank betalen voor bankieren. Driekwart wil graag jaarlijks een overzicht van de kosten ontvangen. Via de vergelijker van de Consumentenbond kunnen consumenten zelf zien welke betaalrekening voor hen het meest geschikt is en wat die kost.

Internetbankieren

Ook de mogelijkheden voor internetbankieren bij de afzonderlijke banken zijn door de Consumentenbond in kaart gebracht. De mogelijkheden verschillen per bank. ABN Amro Bank scoort net als de afgelopen jaren het best in dit onderzoek, DHB Bank biedt geen iDeal aan en scoort daarom het laagst. Uit de bankenmonitor blijkt dan eenderde van de internetbankierders niet weet of het internetbankierprogramma volledig veilig is. De Consumentenbond roept de banken op om naast uitbreiding van de digitale mogelijkheden ook te blijven werken aan het leveren van een veilig en betrouwbaar systeem voor internetbankieren.