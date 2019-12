Betere informatie over Nederlandse garantieregels op Apple-website

Nieuws|Apple heeft op aandringen van de Consumentenbond de Nederlandse garantieregels op haar website vermeld. Daarmee geeft het bedrijf meer duidelijkheid over de verschillen en overlap tussen de dure extra garantie die Apple verkoopt (AppleCare Protection Plan) en de rechten die consumenten op grond van de Nederlandse wet al hebben. De Consumentenbond dreigde met juridische stappen of een handhavingsverzoek bij de Consumentenautoriteit als Apple zijn online garantie informatie niet verduidelijkte.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Apple informeert zijn klanten nu beter over de Nederlandse garantieregels. Wij dringen er bij Apple op aan dat ze deze regels ook in de praktijk naleven.' Consumenten hebben in Nederland wettelijk recht op een deugdelijk product, zolang ze dat redelijkerwijs mogen verwachten. De verkoper moet gebreken verhelpen die buiten de schuld van consumenten en niet door normale slijtage zijn ontstaan. Ook nadat de standaard of extra garantie van de verkoper is verlopen.

Europese consumentenorganisaties

De Consumentenbond heeft samen met tien andere Europese consumentenorganisaties Apple opgeroepen om duidelijker te zijn over garantie. Dat was naar aanleiding van een veroordeling van Apple door de Italiaanse consumentenwaakhond. Apple heeft het hoger beroep tegen die uitspraak verloren. Uit signalen van andere Europese consumentenorganisaties blijkt dat Apple vooralsnog niet in alle Europese landen de website voldoende heeft aangepast.

