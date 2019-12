Compensatie bij storing telefoon en internet

Nieuws|Minister Kamp van Economische Zaken gaat de telecomaanbieders wettelijk verplichten om hun klanten te compenseren bij storingen van telefoon en internet. De Consumentenbond heeft in oktober 2011 voor een dergelijke regeling gepleit, naar aanleiding van een grote Blackberrystoring. Enkele weken later werd een motie van die strekking aangenomen in de Tweede Kamer.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Consumenten weten op dit moment niet of ze recht hebben op compensatie na een storing of uitval. Bij grote storingen geven aanbieders soms een compensatie in natura (bijvoorbeeld beltegoed) maar hierover is niets vastgelegd. Wij zijn blij dat er met de wettelijke verplichting een einde komt aan de willekeur en onvoorspelbaarheid van compenseren."

Verplichting

Aanbieders worden nu wettelijk verplicht om een compensatieregeling in hun algemene voorwaarden op te nemen. Andere sectoren zoals de luchtvaart en de elektriciteitsbedrijven hebben al een wettelijke verplichting voor compensatie bij uitval.

