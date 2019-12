Maximumtarieven mondzorg en 16% minder voor orthodontie

Nieuws|Het experiment vrije tarieven mondzorg eindigt op 31 december en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt voor 2013 weer de maximumtarieven vast. De NZa voert tegelijk enkele vernieuwingen door, zoals de invoering van een 'max-max' tarief. De Consumentenbond wil dat verzekeraars naar hun verzekerden duidelijk zijn over wanneer, en waarom dit tarief van toepassing is.

De tandarts en de zorgverzekeraar kunnen aanvullende afspraken maken over kwaliteit, garantie en innovaties. Daarvoor mag een tandarts in een contract met een zorgverzekeraar een hoger tarief afspreken. Dit max-max tarief is maximaal 10% meer dan het door de NZa vastgestelde maximum tarief. De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars glashelder maken aan hun verzekerden welke afspraken zij met de zorgverleners maken, wat het voordeel daarvan is voor de verzekerde en wat het effect is op de vergoedingen.

Orthodontie

De Consumentenbond is blij dat de NZa bij het vaststellen van de nieuwe tarieven alsnog de korting op orthodontietarieven doorvoert. Uit onderzoek in 2010 bleek dat de orthodontietarieven te hoog waren: orthodontisten besteden sommige taken aan hun assistenten uit en kunnen goedkoper werken. In 2011 besloot de NZa daarom de tarieven met in totaal 32% te verlagen, 16% in 2011 en nog eens 16% in 2012, als er geen vrije prijzen zouden komen.

