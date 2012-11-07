TelSell betaalt onterecht ingehouden kosten terug

Het door TelSell terug betaalde bedrag per klant loopt uiteen van €2,50 tot bijna €10. Consumenten die geen geld hebben ontvangen - terwijl daar wel recht op zou zijn - kunnen zich rechtstreeks melden bij TelSell (klantenservice@telsell.com). TelSell heeft toegezegd ook die gevallen in behandeling te nemen.

Een aantal andere zaken die niet in overeenstemming waren met de wet, zoals het retour kunnen sturen van afgeprijsde artikelen, heeft Telsell inmiddels ook aangepast.

30 dagen

Consumenten die een product binnen de bedenktijd ongebruikt retour sturen aan een webwinkel hebben volgens de wet recht op teruggave van het volledige aankoopbedrag en de kosten voor terugzenden. Er mogen daarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Het al betaalde bedrag moet binnen 30 kalenderdagen worden terug betaald.

Dit laatste heeft TelSell nog niet helemaal op orde, maar het bedrijf heeft toegezegd dit zo snel mogelijk te zullen doen.

Zie ook: TelSell houdt ten onrechte geld in bij retourzending.