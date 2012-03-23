'Nieuws uit de Bondsraad'

De Consumentenbond verandert en de Bondsraad verandert mee. Het afgelopen jaar heeft de Bondsraad goed naar zichzelf gekeken: hoe kan de Bondsraad beter (praktischer, eenvoudiger) functioneren? De Bondsraad heeft zich daarbij de volgende doelen gesteld:

Slagvaardigheid van de Consumentenbond verhogen. Participatie van BR-leden in de besluitvorming van de BR optimaliseren. Effectiviteit en efficiency van het BR-besluitvormingsproces vergroten.

Dit heeft geresulteerd in een vereenvoudiging van de structuur en een verkleining van de omvang.

Nieuwe verkiezingen

Doordat de Bondsraad gaat verkleinen via natuurlijk verloop worden de eerstvolgende verkiezingen verwacht in 2014.

De Bondsraad vergadert

Op 21 april aanstaande wordt de voorjaarsvergadering gehouden op het kantoor van de Consumentenbond. Op de agenda staan onder meer het jaarverslag en de jaarrekening. Leden kunnen deze vergadering bijwonen. U kunt zich aanmelden bij de afdeling verenigingszaken via vereniging@consumentenbond.nl of 070-4454508.

Meer weten over de Bondsraad? Kijk dan op de website van de Consumentenbond.