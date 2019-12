Bediening blijkt grootste probleem UPC Horizon mediabox

Nieuws|De problemen die consumenten de laatste maanden met de UPC Horizon mediabox ervaren, gaan met name over het slechte gebruiksgemak. Dit blijkt uit de online vragenlijst die de 743 leden van het UPC Horizon panel invulden op initiatief van de Consumentenbond. De panelleden gaven aan met name last te hebben (gehad) van het menu dat langzaam reageert (75%), de diepe menustructuur (61%) en de beperktere mogelijkheden van de afstandsbediening (57%).

Het gebruiksonvriendelijke menu is niet het enige probleem waar consumenten tegenaan lopen bij de Horizon. Zo heeft 59% van de panelleden een mediabox (gehad) die vastloopt. Op de vraag in hoeverre mensen tevreden zijn over de hulp die ze hebben gekregen van UPC, zijn de meningen verdeeld. 26% is (zeer) tevreden, 38% (zeer) ontevreden, 36% niet tevreden/niet ontevreden. Mensen die tevreden zijn, zijn dat vaak omdat de klantenservice een vriendelijke toon heeft. Als mensen niet tevreden zijn, komt dat met name doordat niet alle problemen worden opgelost of het te lang duurt voordat UPC een oplossing biedt.

UPC Horizon panel

De aanhoudende klachten over de UPC Horizon mediabox waren voor de Consumentenbond aanleiding om in februari 2013 het UPC Horizon panel te starten. Met een online vragenlijst wil de Consumentenbond in de gaten houden welke problemen wel en niet worden opgelost door UPC. De eerste online vragenlijst is in de periode van 22 februari tot 5 maart ingevuld. Deze groep zal elke drie weken een update geven van hun problemen. Meer resultaten van de enquête zijn te vinden op #Telecomplex.

