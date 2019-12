Sony lijkt klachtenafhandeling Xperia Z eindelijk serieus te nemen

Nieuws|Op aandringen van de Consumentenbond gaat Sony de honderden mensen met problemen met de Sony Xperia Z beter helpen. In eerste instantie stuurde Sony deze mensen terug naar de winkel, waar de klachten vaak werden afgewezen. Sony zorgt nu zelf voor de klachtafhandeling door de smartphone op te halen en door - bij een terecht beroep op de garantie - zonder kosten het toestel te vervangen of repareren. De Consumentenbond bewaakt of de klagers nu inderdaad afdoende worden geholpen.

Sinds de zomer van 2013 heeft de Consumentenbond meer dan 350 meldingen ontvangen van consumenten. Het scherm van hun Sony Xperia Z barstte spontaan of de usb-aansluiting beschadigde snel. De Consumentenbond besteedde hier in september 2013 aandacht aan, waarna Sony een aantal consumenten hielp met een kosteloze reparatie van de defecte Sony Xperia Z. Maar Sony stuurde een groot deel van de klanten terug naar de verkoper, die vervolgens weigerden de telefoon zonder kosten te repareren.

Daarnaast ontvangt de Consumentenbond nog steeds nieuwe klachten van consumenten die bij de verkoper te horen krijgen dat de reparatie niet onder de garantie valt.

Wettelijke garantieregels

De meeste klachten die de Consumentenbond ontvangt over de Xperia Z zijn al binnen een half jaar na aankoop ontstaan. In dat geval moet de verkoper kosteloos repareren of vervangen, tenzij hij kan aantonen dat de schade zelf is veroorzaakt door verkeerd gebruik. Ook geeft Sony 2 jaar garantie op de Xperia Z.

Consumenten met problemen met de Xperia Z kunnen zich nog steeds bij de Consumentenbond melden via .... (mailadres is verwijderd, de Consumentenbond stuurt geen meldingen meer door, wie een klacht heeft kan rechtstreeks contact opnemen met Sony), vermeld daarbij uw telefoonnummer zodat Sony rechtstreeks contact kan opnemen. De Consumentenbond stuurt de klacht door aan Sony. Sony is tevens rechtstreeks te benaderen via telefoonnummer 0900 - 899 83 18.

