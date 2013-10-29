Thuiskopieheffing vaak te laat in beeld

De websites van Expert, Hi, Mediamarkt, Neckermann, Saturn en Wehkamp vermelden de thuiskopieheffing pas bij het afrekenen. Kijkshop, Telfort en Vodafone tonen deze kosten bij de tweede prijs in het verkoopproces. Uit de wet volgt echter dat (web)winkels verplicht zijn de prijs van een artikel, inclusief alle bijkomende, niet te vermijden kosten, te vermelden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het gaat misschien niet om grote bedragen, maar zo kunnen consumenten onmogelijk prijzen vergelijken.'

De Consumentenbond bekeek ook de prijsinformatie in een aantal 'stenenwinkels' van Mediamarkt, Saturn en Kijkshop. Ook daar bleek de thuiskopieheffing vaak niet bij de aanbiedingsprijs inbegrepen. De heffing staat soms op het prijskaartje en de Kijkshop volstaat met één algemeen kaartje in de vitrine.

Meldpunt 'misprijzen'

Op het meldpunt 'misprijzen' kreeg de Consumentenbond meldingen van mensen die ineens €6,05 moesten bijbetalen voor hun smartphone. Sinds januari 2013 is er een thuiskopieheffing voor onder andere laptops, tablets en smartphones, die afhankelijk is van de geheugenopslagruimte van het apparaat. De nieuwe heffing komt naast de bestaande heffing op beschrijfbare cd's en dvd's die winkeliers innen en afdragen.

Een overzicht van hoe de onderzochte webwinkels omgaan met prijsinformatie en thuiskopieheffing van smartphones staat op de website van Stop Prijsmisleiding.

Update 29 oktober, 15:30 uur

Wehkamp heeft naar aanleiding van ons bericht de kosten voor thuiskopieheffing opgenomen in de aanbiedingsprijs.