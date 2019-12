Albert Heijn wint Kletsmajoor award met guacamole dip smoes

Nieuws|Maar liefst 7163 consumenten vonden de smoes van Albert Heijn over hun guacamole-dip met slechts 0,7% avocadopoeder de slechtste smoes in de Kletsmajoor-verkiezing. Daarmee wint de grootgrutter de Kletsmajoor Award van de Consumentenbond. Healthy People eindigt op de tweede plaats met hun blauwebosbes- en framboos-sap en de Rivella-smoes over natuurlijke ingrediënten is hekkensluiter. In totaal brachten 18.568 consumenten hun stem uit. Albert Heijn heeft inmiddels aangekondigd hun guacamole-dip uit de schappen te halen en te vervangen door een kwalitatief beter product.

De Kletsmajoor verkiezing is onderdeel van de Kletsplaatjes campagne van de Consumentenbond. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Met de campagne Kletsplaatjes willen we een einde maken aan alle flauwe marketingtrucs van fabrikanten en dit heeft al tot mooie resultaten geleid. Meerdere fabrikanten hebben hun product aangepast dankzij de massale steun van consumenten via social media en hun stemmen op het 'Kletsplaatje van de Maand' en de 'Kletsmajoor' smoezenverkiezing.'

Fabrikanten overstag

Sommige fabrikanten geven ruiterlijk toe dat de campagne Kletsplaatjes de reden is om hun product aan te passen, andere fabrikanten zeggen dat ze dit 'toch al van plan waren'. Helaas zijn er ook notoire weigeraars, zoals Healthy People, Brinta Wake Up!, Fred & Ed smaakwater en Robinsons Fruit Shoot. Combée: 'Het lijkt soms dweilen met de kraan open. De campagne stopt, maar de strijd is nog niet voorbij. Wij zijn dan ook in gesprek met het ministerie van VWS over verbetering van de regels en de handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.' Minister Schippers heeft in de Tweede Kamer aangekondigd de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.