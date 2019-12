Huizenhandelaren 'executieveilingen' terecht beboet

Nieuws|Volgens een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 18 december 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) terecht boetes opgelegd aan 14 huizenhandelaren. Deze waren actief betrokken bij het zogenaamde executieveilingenkartel. De bestuursrechter is het eens met de conclusie van ACM en de Consumentenbond dat de huizenhandelaren de Mededingingswet hebben overtreden door verboden prijsafspraken te maken. De Rechtbank vindt het wel passend de door ACM opgelegde boete voor een aantal handelaren met 10% te verlagen.

De Consumentenbond heeft zich met succes als 'derde partij' gemengd in de rechtsstrijd tussen ACM en de handelaren, om de rechter er samen met ACM van te overtuigen, dat de handelaren op ontoelaatbare wijze hebben samengespannen, met als doel de prijs van een woning op een groot aantal executieveilingen zo laag mogelijk te houden. De Consumentenbond vindt het een belangrijke overwinning dat de rechter nu heeft vastgesteld dat dergelijke praktijken niet door de beugel kunnen en dat de handelaren aansprakelijk zijn voor het frustreren van vrije prijsvorming op de markt en het schenden van de mededingingsregels.

Vergoeding

De inzet van de Consumentenbond blijft er op gericht dat ex-huizenbezitters, die in de periode 2000 tot 2009 eigenaar waren van een door het kartel 'besmet' pand, een vergoeding kunnen eisen, voor zover zij door het kartel aantoonbaar schade hebben geleden. Maar eerst kunnen de 14 handelaren nog binnen 6 weken hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Consumentenbond sluit niet uit dat de handelaren van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. ACM heeft in totaal meer dan €5 miljoen aan boetes opgelegd aan 79 handelaren. De behandeling van de bezwaar- en beroepschriften tegen het boetebesluit van de handelaren vindt in drie etappes plaats. Het oordeel van de Rechtbank heeft betrekking op de eerste groep van 14 beroepszaken.

