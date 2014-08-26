Lage energietarieven vaak lokkertje

De Consumentenbond bekeek tien grote aanbieders. Daaruit blijkt dat leveranciers met relatief lage energietarieven, doorgaans hoge vastrechtkosten berekenen. Op de peildatum, begin juli, rekent NLE de hoogste vastrechtkosten voor een eenjarig contract met vaste tarieven voor stroom en gas: €168. Greenchoice is het goedkoopst met €49. Opvallend is dat de grootste leveranciers relatief weinig rekenen voor vastrecht: Eneco €55, Nuon en Essent €84. Maar bij deze 'grote drie' betalen klanten wel relatief veel voor gas en elektra.

Energievergelijker

Welke leverancier het voordeligst is, hangt af van het individuele verbruik. Grootverbruikers zijn beter af met lage energietarieven, terwijl consumenten die weinig verbruiken juist baat hebben bij lage vastrechtkosten. Met de Energievergelijker van de Consumentenbond kunnen consumenten zien welke leveranciers en contracten aantrekkelijk zijn.

