Nieuwe Reclamecode Voedingsmiddelen is zoethoudertje

Nieuws|Het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC) heeft dinsdag 16 december besloten dat er beperkingen komen voor voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen tot en met 12 jaar (was 7 jaar). Voor bepaalde producten mag geen reclame meer worden gemaakt gericht op deze doelgroep. De aanpassing van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen lijkt een vooruitgang, maar door alle uitzonderingsbepalingen in de code zullen kinderen nog steeds veelvuldig worden blootgesteld aan marketing voor ongezonde levensmiddelen, constateert de Consumentenbond. De Consumentenbond gaat zijn bezwaren voorleggen aan staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid).

De Consumentenbond zit in het bestuur van de SRC, maar heeft geen vetorecht, waardoor de nieuwe code toch is aangenomen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Met de nieuwe code probeert de levensmiddelenindustrie goede sier te maken, maar uiteindelijk is het weinig meer dan een zoethoudertje. Er mag bijvoorbeeld geen voedingsmiddelenreclame meer worden gemaakt, gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Maar verpakkingen en winkelschappen zijn hiervan uitgezonderd. Een kinderidool mag dus nog steeds op een levensgroot display in de winkel ongezonde producten promoten. Dat is onbegrijpelijk.'

In de nieuwe code zijn ook criteria vastgelegd voor welke producten geen reclame mag worden gemaakt, maar die zijn voor de Consumentenbond lang niet streng genoeg. Zo mogen fabrikanten nog steeds reclame maken voor producten als van Kellogg's, met bijna 30% suiker, en Tjiezi kaassnacks, met veel verzadigd vet en zout.

Eerder onderzoek van de Consumentenbond wees uit dat het overgrote deel van de kinderreclames voor ongezonde producten is.

Wettelijke maatregelen

Combée: 'De Consumentenbond pleit samen met de Hartstichting al sinds 2006 voor een stop op kidsmarketing voor ongezonde voedingsmiddelen. Al eerder (zie Nieuwe reclamecode kidsmarketing is wassen neus) is gebleken dat de levensmiddelenindustrie onvoldoende zelfregulerend vermogen heeft voor een adequate reductie van ongezonde kinderreclame. En nu blijkt wederom dat je de bescherming van kinderen niet kunt overlaten aan de industrie, die heeft hele andere belangen. Wij zullen daarom nogmaals bij de politiek aandringen op wettelijke maatregelen, de overheid moet snel en daadkrachtig ingrijpen.'

