Rapportcijfers energieleveranciers voldoende

De Consumentenbond vroeg bijna 4800 consumenten naar hun ervaringen met hun energieleverancier. Daarbij werd gelet op prijs, bereikbaarheid, klantenservice, juistheid van nota's en voorwaarden van het contract. Het minst tevreden is men over de prijs. De rekening pakt soms hoger uit dan de energieleverancier van tevoren had voorgespiegeld, doordat vaste kostenposten, zoals vastrecht leveringkosten, bij de ene leverancier hoger zijn dan bij de andere. Ook komen er nog altijd problemen voor met niet-kloppende meterstanden en eindafrekeningen.

Overstappen

Regelmatig overstappen van energieleverancier kan een aardige besparing opleveren. Nieuwe klanten worden door energiebedrijven het eerste jaar verwelkomd met fikse kortingen. Van de ondervraagden stapte 39% in de laatste 2 jaar over. Bijna de helft van de overstappers zegt na het opzeggen door de oude leverancier te zijn benaderd in een poging hem als klant te behouden. Meestal werden lagere tarieven of een eenmalige korting aangeboden. Opvallend is dat het aanbiedingstarief soms hoger was dan dat van de nieuwe leverancier.

Overstappen kan ook via de Energievergelijker en het Energiecollectief van de Consumentenbond.