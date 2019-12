Tandartspremie omhoog, tandartskosten omlaag

Nieuws|De premies van de meeste tandartsverzekeringen blijven volgend jaar gelijk of stijgen, terwijl veel tandartsingrepen goedkoper worden. Een gaatje vullen en een controle worden ruim 5% goedkoper. De tarieven voor implantologie dalen zelfs met 20%. Een behandeling zelf betalen - in plaats van je ervoor te verzekeren - wordt daardoor aantrekkelijker. De Consumentenbond adviseert consumenten om goed te kijken naar behandelingen die voor 2015 gepland zijn.

De tandartsverzekering van bijvoorbeeld Delta Lloyd vergoedt per jaar maximaal €250 aan tandartskosten en kost €202 per jaar. Het risico dat consumenten dan nemen is niet meer dan €48 per jaar. Moet er veel aan het gebit gebeuren, dan loont een tandartsverzekering wel.

Tandartsen kunnen op verzoek inschatten wat er op korte termijn aan het gebit moet gebeuren. Voorziet deze geen dure behandeling dan kan de verzekering wellicht opgezegd worden.

Stijgers en dalers

De Consumentenbond vergeleek de tandartspremies voor 2015. Daarbij valt op dat van de grote vier verzekeraars de premie bij CZ met ruim 6% stijgt. Zilveren Kruis Achmea houdt de premie gelijk, VGZ stijgt licht en Menzis heeft de twee goedkoopste pakketten duurder gemaakt en de duurste goedkoper. Ook verandert Menzis de pakketten inhoudelijk.

Het tandartspakket dat VGZ via United Consumers aanbiedt, is wel goedkoper is geworden.