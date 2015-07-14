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10.000 steunbetuigingen voor actie 'Updaten!'

Nieuws
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In anderhalve week tijd steunen al ruim 10.000 consumenten de oproep van de Consumentenbond om smartphones langer van updates te voorzien. Uit de vele reacties op de website van de Consumentenbond blijkt dat consumenten het een groot probleem vinden dat veel fabrikanten Android-smartphones maar een beperkte tijd updaten.

Gepubliceerd op:14 juli 2015

Smartphone bedienen

Veel consumenten delen op de actiepagina 'Updaten!' welke Android-versie zij op hun telefoon hebben. Hieruit blijkt hetzelfde als uit het onderzoek van de Consumentenbond: de grote meerderheid van de Android-telefoons draait op een oude, vaak onveilige, versie van dit besturingssysteem. De Consumentenbond heeft de onderzoeksresultaten inmiddels gedeeld met buitenlandse zusterorganisaties en bekijkt de mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken tegen fabrikanten.

Ook providers vertragen updates

Uit sommige reacties blijkt ook dat consumenten de updates door hun provider traag vinden. Providers Vodafone en T-Mobile voegen soms nog een extra 'laag' toe aan een update, zoals een voorgeprogrammeerd voicemailboxnummer of extra apps. Hierdoor duurt het langer voordat consumenten over die update kunnen beschikken. De Consumentenbond heeft de providers om uitleg gevraagd en ook bij hen op een oplossing aangedrongen.

Consumenten die ook vinden dat fabrikanten hun producten langer van updates moeten voorzien, kunnen de actie 'Updaten!' steunen op Consumentenbond.nl/updaten.