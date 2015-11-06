ACM bevestigt beeld falend incassobeleid

Deze ontwikkelingen zijn voor de Consumentenbond aanleiding om op dinsdag 10 november een Verbeterplan Incasso aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Het rapport van ACM meldt dat incassobureaus consumenten onder meer confronteren met onterechte vorderingen. Ook brengen zij onterechte kosten in rekening, sturen zij onduidelijke facturen en zetten zij consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk om te betalen. Kwetsbare consumenten zijn hiervan relatief het vaakst de dupe.

De ACM kondigt een samenwerking met financieel toezichthouder AFM aan om de problemen aan te pakken. De Consumentenbond juicht deze ontwikkeling van harte toe

Overhandiging Verbeterplan Incasso aan Tweede Kamer

Op dinsdag 10 november overhandigt de Consumentenbond het Verbeterplan Incasso aan de Tweede Kamer. In het plan staan maatregelen die de overheid en de incasso- en deurwaardersbranche moeten nemen, zodat consumenten een betere positie in een incassotraject krijgen. Zo moeten de kosten van een incassotraject fors omlaag en moet er een toezichthouder komen, die hard kan ingrijpen bij misstanden.

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