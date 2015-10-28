BankGiro Loterij op de vingers getikt

De klacht van de Consumentenbond over de Efteling-mailing volgde na veel boze reacties van consumenten die zich voor de gek gehouden voelden. De Kansspelautoriteit constateerde dat de reclameactiviteit misleidend was en dat de BankGiro Loterij daarmee de Wet op de Kansspelen heeft overtreden. De Goede Doelen Loterijen (waar de BankGiro Loterij onderdeel van uitmaakt) hebben verklaard deze overtreding te erkennen en te betreuren. Tevens zeggen zij toe niet meer op een dergelijke manier reclame te zullen maken.

Mailings

De Goede Doelen Loterijen zullen gedurende een jaar de totstandkoming van hun 'direct mailings' aan de Kansspelautoriteit moeten toelichten. De Consumentenbond is tevreden met deze beslissing van de Kansspelautoriteit. De BankGiro Loterij verzond in de tweede week van juli 2015 duizenden enveloppen met daarop de tekst 'Alstublieft, uw Efteling-tickets t.w.v. €72'. In werkelijkheid konden de ontvangers de kaartjes pas krijgen als ze loten kochten.