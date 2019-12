Beste bod ooit in energieveiling

Vandebron deed ook het scherpste bod voor een driejarig contract, met een gemiddelde besparing van €364* per jaar.



Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We zijn heel blij met dit resultaat. Natuurlijk hebben we de wind in de rug, want energie is op dit moment erg goedkoop, maar daarom is het juist nu interessant om over te stappen. Vooral consumenten die nooit eerder wisselden van energieleverancier profiteren van de dalende energieprijzen.' Zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond kunnen nog tot 11 januari 2016 deelnemen aan het Energiecollectief en krijgen een aanbod afgestemd op hun persoonlijk verbruik.

Overstappen

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat tussen juli 2014 en juli 2015 een record aantal huishoudens wisselde van energieleverancier: 14,1%. De energieprijs blijkt de belangrijkste motivatie. Uit het onderzoek blijkt ook dat de meerderheid van de consumenten (89%) tevreden tot zeer tevreden is over het overstapproces. Dat komt overeen met de tevredenheidscijfers die de Consumentenbond in 2014 hierover noteerde.

De Consumentenbond adviseert consumenten om regelmatig hun energiecontract te vergelijken met tarieven van andere aanbieders, bijvoorbeeld via een Energiecollectief of Energievergelijker. Overstappen kan lonen omdat energiemaatschappijen vaak hoge kortingen bieden aan nieuwe klanten.



* De voorgestelde indicatieve besparing is ten opzichte van modelcontracten van de 3 grote energieleveranciers Nuon, Essent en Eneco en gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1700 m3 gas voor gasregio 4.

Ga naar het Energiecollectief.