Consumenten meest tevreden over XS4All

Klanten van XS4All zijn zeer tevreden over de kwaliteit van internet, televisie en telefonie. Ook hadden ze het minst last van storingen op hun internet- en telefoonverbinding. KPN en Zeelandnet/Delta eindigden op de tweede plek bij de DSL- en kabelaanbieders. KPN-klanten zijn vooral te spreken over de bereikbaarheid van de klantenservice bij een storing, die dag en nacht bereikbaar is. Minder tevreden zijn ze over de oplossing die KPN biedt bij storingen. Problematisch is het aantal televisiestoringen bij Tele2-klanten, bijna een kwart heeft maandelijks een storing en dat speelt al jaren. Net als bij het vorige halfjaaroverzicht zijn ook nu glasvezelklanten tevredener dan DSL- en kabelklanten, met name over de kwaliteit van het internet. Klanten van glasvezelaanbieders hebben ook minder last van storingen.

Veel problemen bij Online.nl

De Consumentenbond krijgt al ruim een jaar veel klachten over Online.nl, in totaal meer dan 2000. Internet, televisie en telefoon functioneren niet of slecht en de provider lost de problemen niet goed op. In de ProviderMonitor eindigt Online.nl dan ook onderaan. Ondertussen gaat Online.nl wel door met het werven van nieuwe klanten, terwijl ze geen diensten kunnen leveren. De Consumentenbond vindt dit zeer kwalijk en voert daarom al lang actie tegen Online.nl.

De 11.000 panelleden die meedoen aan de ProviderMonitor beoordeelden hun provider over de periode mei tot en met oktober 2015 en gaven maandelijks het aantal storingen door. Meer informatie over de ProviderMonitor staat in de Consumentengids van januari, die dinsdag 22 december verschijnt en op Consumentenbond.nl/internetproviders.

De volledige resultaten zijn te lezen op: Consumentenbond.nl/providermonitor.