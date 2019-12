Fabrikanten vaag over update naar Android 6.0

Ook op de vraag wanneer ze het Stagefright-lek gaan dichten, bleef het merendeel van de fabrikanten het antwoord schuldig.

Antwoorden

Sony was het meest duidelijk in zijn antwoord: het bedrijf gaat de Xperia Z5-serie updaten naar Android 6.0 en is bezig met het uitrollen van patches die het Stagefright-lek verhelpen. HTC, LG en Motorola reageerden wel op de vraag van de Consumentenbond maar waren een stuk minder concreet in hun reacties. De overige fabrikanten hullen zich in stilzwijgen, waaronder Samsung, marktleider onder Android-smartphones. Op het Google-event op dinsdag 29 september werd bekendgemaakt dat Google volgende week Android 6.0 beschikbaar stelt voor een aantal Nexus-toestellen. Uit een inventarisatie via de Consumentenbond community blijkt dat fabrikanten de beschikbare patches om het Stagefright-lek te dichten, maar mondjesmaat beschikbaar stellen.

Campagne Updaten!

De Consumentenbond startte in juli 2015 de campagne Updaten! nadat uit onderzoek voor de Digitaalgids bleek dat veel Android-toestellen over oude software beschikken. Met de campagne wil de Consumentenbond er bij fabrikanten op aandringen dat ze smartphones minimaal 2 jaar na de releasedatum van updates voorzien. Ruim 16.000 consumenten steunen inmiddels de actie 'Updaten!'.