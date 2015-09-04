Fabrikanten zetten Windows-pc's vol ongewenste crapware

Naast Microsoft Office en een antivirusprogramma voegen veel computerfabrikanten eigen software en software van derden toe, vaak tegen betaling. De Consumentenbond bekeek op 283 notebooks, verkocht tussen 2013 en 2015, de extra meegeleverde software.

Packard Bell spant de kroon met gemiddeld 25 extra programma's; Medion levert de meeste software van derden, gemiddeld 17 programma's. De extra programma's van derden zijn vaak tijdelijke probeerversies van betaalde software, abonnementssoftware (Spotify en Dropbox) en gratis games met advertenties. Van de gratis toepassingen van de computerfabrikanten, gemiddeld 10 per pc, is het nut vaak onduidelijk. Alleen Microsoft verkoopt zijn eigen Surface-laptops nagenoeg schoon, met alleen een probeerversie van Office.

Enquête

Uit een enquête van de Consumentenbond onder 1643 Windows-gebruikers blijkt dat 73% van de consumenten vindt dat fabrikanten zich niet mogen laten betalen om extra software op nieuwe computers te zetten. 92% daarvan wil zelf kunnen bepalen wat er op de pc wordt geïnstalleerd.

Alleen de software voor het afspelen en branden van cd's en dvd's wordt nog enigszins gewaardeerd: 58% noemt deze software gewenst. Andere programma's vallen beduidend minder in de smaak. Slechts 17% van de consumenten stelt prijs op de probeerversie van Office, 9% op een virusscanner en minder dan 1% op de meegeleverde spelletjes. Behalve ongewenst, kan crapware ook gevaarlijk zijn, zoals het Superfish debacle van fabrikant Lenovo begin 2015 liet zien.

Meer informatie over het onderzoek en de enquête staat in de Digitaalgids van september/oktober.